Стало известно о ракетной атаке Израиля на Сирию Минобороны Сирии: Израиль нанес ракетные удары по югу Дамаска

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские военные нанесли несколько ударов по югу Дамаска утром 2 февраля, сообщило Министерство обороны Сирии на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его информации, в результате атаки никто не пострадал.

Сегодня утром около 04:20 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав ряд объектов южнее Дамаска, — сказано в сообщении.

Согласно информации сирийского ведомства, часть запущенных со стороны Израиля ракет сбили средства противовоздушной обороны. По данным Минобороны, в ходе атаки был нанесен ущерб материального характера.

Ранее армию обороны Израиля заподозрили в нанесении ракетного удара по жилому дому в Дамаске. Сирийские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Аль-Мезза. Позднее стало известно, что в результате удара по многоэтажному зданию погиб член Корпуса стражей исламской революции.

После этого спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что РФ не приемлет действия Израиля, усилившего авиаудары по территории Сирии. Он подчеркнул, что это может привести к эскалации насилия и вовлечению Дамаска в конфликт на Ближнем Востоке.