Стало известно о предсмертном телефонном звонке пятничного имама Тебриза Tansim: пятничный имам Тебриза был жив в течение часа после крушения в Иране

Фото: ale-hashem.ir

Али Але Хашем

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив в течение часа после крушения вертолета, на борту которого находилась иранская делегация во главе с президентом страны Ибрахимом Раиси, сообщает агентство Tansim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами. По словам собеседника агентства, духовный лидер сделал звонок вскоре после катастрофы.

Он (Мохаммад Али Але Хашем. — NEWS.ru) был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, — сказал Хасан Нами.

Посол Ирана в Белоруссии Алирезу Санеи ранее заявил, что причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали плохие погодные условия. В авиакатастрофе вместе с руководителем государства погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

До этого глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.