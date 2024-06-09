Стало известно о пожаре на судне, атакованном в Аденском заливе UKMTO: после попадания ракеты на судне около Адена начался пожар

На судне, которое было поражено ракетой в Аденском заливе, начался пожар, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на официальной странице в соцсети Х. Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от йеменского города Аден.

По информации, полученной UKMTO от капитана судна, сейчас проводится оценка повреждений. Известно также, что пострадавших нет и судно направляется в порт.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании в начале июня на своем сайте опубликовал сообщение о взрыве в Красном море. По данным организации, он произошел у берегов йеменского города Ходейда.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил 1 июня представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», подразумевая порты Израиля.

В середине мая стало известно о пожаре, вспыхнувшем на борту нефтяного танкера после ракетного удара. Инцидент произошел у берегов йеменского города Моха. Уточняется, что борт следовал под флагом Панамы.