Стало известно о планах США нарастить гумпомощь сектору Газа ЦАХАЛ: США и Египет хотят расширить гуманитарные поставки в сектор Газа

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

США и Египет намерены нарастить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он также отметил, что его страна оказалась в состоянии войны, «которую не начинала и к которой не стремилась».

Завтра гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены, — сказал Хагари.

Он добавил, что боевики движения ХАМАС используют жителей Газы в качестве живого щита. По его словам, они укрываются в школах, мечетях и больницах, поскольку знают, что израильская армия разграничивает террористов и мирное население.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН запланировал на 30 октября заседание по поводу наземной операции Израиля в секторе Газа. Инициатива его проведения принадлежит властям ОАЭ.

До этого Генассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия.