Стало известно о планах Израиля создать демилитаризованную зону в Газе Semafor: Израль хочет создать демилитаризованную в секторе Газа

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль по окончании военной операции в секторе Газа планирует создать демилитаризованную зону на его территории, сообщил портал Semafor со ссылкой на источники в военных кругах еврейского государства. По данным издания, речь идет о территории на границе с Израилем, ширина которой составляет от одного до двух километров. При этом отмечается, что она может быть заминирована.

Как выяснил Semafor, военное руководство Израиля намерено установить наблюдательные вышки на северной и восточной границах с Газой. Собеседники портала из ЦАХАЛ уточнили, что израильские военные будут открывать огон по каждому, кто без разрешения приблизится к ограждению со стороны анклава. Экс- советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор пояснил, что это необходимо для предотвращения атак, подобных той, что была предпринята 7 октября 2023 года.

Если мы хотим предотвратить повторение [атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года] в будущем, нам нужно построить барьер, своего рода нейтральную территорию, зону, на которую никто не может ступить со своей стороны, — сказал он.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль через посредников в Катаре и Египте предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. При этом отмечается, что предложение не включает соглашение о прекращении войны.