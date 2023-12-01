Стало известно о планах Израиля ликвидировать членов ХАМАС в других странах WSJ: израильские спецслужбы хотят ликвидировать лидеров ХАМАС в Ливане и Турции

Фото: Jinipix/xinhua/Global Look Press

Служба внешней разведки Израиля МОССАД готовится ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС в других странах после окончания войны в Газе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. По данным издания, спецслужбы страны будут выслеживать руководителей формирования в Турции, Ливане и Катаре.

Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится, создавая условия для многолетней кампании по поиску боевиков, ответственных за массовые убийства 7 октября, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа будет длиться до полной победы над палестинским движением ХАМАС. По его словам, у ЦАХАЛ есть воля и решимость, которые помогут достичь всех целей войны.

В настоящий момент перед Израилем стоят три цели, добавил премьер. Речь идет о полной ликвидации ХАМАС, возвращении всех заложников и создании гарантии того, что сектор Газа не станет вновь угрозой.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант обозначил сроки операции ЦАХАЛ, указав, что она продлится еще минимум два месяца. Гуманитарная пауза в боевых действиях будет непродолжительной, добавил он. По ее завершении продолжатся интенсивные бои, будет «создано давление», чтобы вернуть похищенных граждан.