Стало известно о планах ХАМАС отправиться в Египет на переговоры по Газе Reuters: делегация ХАМАС поедет в Каир на переговоры по перемирию в секторе Газа

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС намерена посетить столицу Египта Каир в понедельник, 29 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник в движении. По данным агентства, представители движения планируют обсудить возможность установления перемирия в секторе Газа.

Как выяснил Reuters, представители ХАМАС в ходе консультаций в Египте рассмотрят последнее предложение посредников по заключению соглашения с Израилем. Также делегация намерена выяснить реакцию еврейского государства на возможность заключения договора. Власти Египта эту информацию пока не комментировали.

Глава политбюро Исмаил Хания ранее заявил, что движение ХАМАС готово делить власть в секторе Газа и предлагает создать правительство, состоящее из палестинских групп из самой Газы и с Западного берега Иордана. По его словам, группировка не позволит регулировать ситуацию «оккупантам или кому-либо еще».

ХАМАС выступило с двухэтапным планом организации управления в Палестине, но его не поддержали. Движение предлагало реорганизовать Организацию освобождения Палестины и создать национальное правительство, а также провести выборы всех уровней.

Газета The Washington Post писала, что у США нет запасного плана, если новый раунд переговоров между Израилем и движением ХАМАС не приведет к прекращению огня на территории сектора Газа. Издание отмечало, что в сложившейся ситуации Вашингтону остается только надеяться на продолжение диалога между сторонами конфликта.