Стало известно о первых погибших при жутком взрыве в Иране Четыре человека погибли при взрыве в порту Ирана

Фото: EPA/ТАСС

Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана

Минимум четыре человека погибли при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана, пишет Tasnim со ссылкой на главу службы спасения страны Бабака Махмуди. По данным издания, все транспортные средства возле контейнерной площадки, где произошло ЧП, полностью уничтожены.

У нас есть статистика, но нам подтвердили [гибель] четырех человек, — отметил Махмуди.

Число пострадавших при взрыве достигло 516 человек. В таможенном управлении Бендер-Аббаса, где находится порт, тем временем сообщили, что, предварительно, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов.

Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП. Как рассказал замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, взрыв произошел в районе причала. В качестве одной из причин также рассматривается возгорание резервуара с топливом.

Ранее мощный пожар произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен военный завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе предприятия они слышали звук взрыва.