Стало известно о перестрелке между сухогрузом и лодкой у берегов Омана Reuters: вооруженные люди на лодке открыли стрельбу по сухогрузу у Омана

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Перестрелка между сухогрузом и вооруженными людьми на лодке произошла у берегов Омана, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, передает Reuters. По данным агентства, само судно и экипаж находятся в безопасности.

Из консультативной записки охранной фирмы следует, что катер с вооруженными людьми приблизился к сухогрузу на 300 метров, после чего повернула обратно к своему кораблю. Отмечается, что инцидент произошел в 700 морских милях к юго-востоку от Салалы в Омане.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявило, что получило сообщение об инциденте с участием лодки и коммерчесвого судна в 780 морских милях к востоку от Хафуна в Сомали. Там отметили, что бортовая служба безопасности произвела предупредительные выстрелы. После перестрелки лодка отступила.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) ранее сообщил о попытке нападения пиратов на судно у берегов Сомали. В UKMTO рассказали, что к судну приблизилось небольшое плавсредство, на котором находились четверо вооруженных людей.

До этого движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что на его борту не было израильтян, но были граждане Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно. Сами повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама.