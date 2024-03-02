Десятки палестинцев стали жертвами израильских авиаударов по разным районам сектора Газа за вечер, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. По его данным, под огнем оказались жилые дома.
Сегодня вечером, 1 марта, десятки палестинских мирных жителей были убиты и другие получили ранения в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля по нескольким домам и различным районам в секторе Газа, — говорится в сообщении СМИ.
Уточняется, что в Рафахе на юге анклава погиб ребенок. Многие получили ранения, когда израильские истребители разбомбили дом в лагере для беженцев.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) известила, что несколько десятков жителей Газы скончались во время давки, а также под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава. В качестве доказательства пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как сотни жителей Газы окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с помощью.
Однако местные СМИ утверждают, что прибывшие к гуманитарному конвою жители Газы были убиты огнем израильской армии. Скончались 104 человека и 760 получили ранения. Директор Палестинского общества помощи заявил, что Израиль многократно обстреливал жителей Газы, возле пунктов раздачи гумпомощи.