Стало известно о новых ударах ЦАХАЛ по Газе WAFA: из-за ударов ЦАХАЛ за вечер погибли десятки жителей Газы

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Десятки палестинцев стали жертвами израильских авиаударов по разным районам сектора Газа за вечер, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. По его данным, под огнем оказались жилые дома.

Сегодня вечером, 1 марта, десятки палестинских мирных жителей были убиты и другие получили ранения в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля по нескольким домам и различным районам в секторе Газа, — говорится в сообщении СМИ.

Уточняется, что в Рафахе на юге анклава погиб ребенок. Многие получили ранения, когда израильские истребители разбомбили дом в лагере для беженцев.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) известила, что несколько десятков жителей Газы скончались во время давки, а также под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава. В качестве доказательства пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как сотни жителей Газы окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с помощью.

Однако местные СМИ утверждают, что прибывшие к гуманитарному конвою жители Газы были убиты огнем израильской армии. Скончались 104 человека и 760 получили ранения. Директор Палестинского общества помощи заявил, что Израиль многократно обстреливал жителей Газы, возле пунктов раздачи гумпомощи.