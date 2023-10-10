Стало известно о новых погибших в результате атак Израиля по сектору Газа Минздрав Палестины сообщил о 830 погибших жителях сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Число граждан, погибших при израильских ударах по сектору Газа, возросло до 830 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Еще 19 человек стали жертвами боестолкновений на Западном берегу реки Иордан.

По информации ведомства, ранения получили свыше 4,2 тысячи человек. Свыше сотни жителей пострадали на Западном берегу.

Ранее сообщалось о 560 погибших жителях сектора Газа и 2900 пострадавших. Медицинская служба Израиля при этом сообщала, что в результате нападения палестинской группировки ХАМАС погибли 800 человек. Число раненых израильтян перевалило за 2,5 тысячи.

Также стало известно, что гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой распространились по Сети в первый день конфликта, находится в больнице. По словам матери девушки, ее состояние оценивается как критическое, необходима эвакуация. На кадрах, опубликованных в Сети, Шани Лук лежала без сознания со сломанными ногами в машине бойцов ХАМАС. В момент атаки она находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля.

Правозащитница Ева Меркачева призвала помочь девушке и доставить ее в Россию. По ее словам, это решение повысило бы престиж страны в мире как союзника, способствующего вызволению людей, оказавшихся в опасной жизненной ситуации.