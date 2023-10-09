Стало известно о новых жертвах обстрелов армии Израиля в секторе Газа Минздрав Палестины: 560 человек погибли в секторе Газа от обстрелов Израиля

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 560 жителей сектора Газа погибли в результате военного столкновения с Израилем, сообщает Минздрав Палестины. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, также в результате ударов со стороны израильской армии ранения получили 2900 человек.

По данным на 15:00 погибли 560 граждан, 2900 получили ранения различной степени, — говорится в сообщении палестинского Минздрава.

Как сообщала ранее медицинская служба Израиля, не менее 800 граждан страны погибли в результате нападения палестинской группировки ХАМАС. Согласно последним сведениям, число раненых израильтян достигло 2506 человек.

Также стало известно о ракетном ударе по Иерусалиму и Тель-Авиву. В городах прогремели сильные взрывы, сработали сирены, предупреждающие об обстрелах. Местные жители рассказали, что слышали по крайней мере один перехват снаряда над городом. Сообщалось об ударах на открытой местности на шоссе, которое соединяет два самых крупных города страны.

До этого ХАМАС сообщило о ракетном залпе в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, силы палестинского движения выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.