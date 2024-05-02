Стало известно о новом проекте Чубайса в Израиле Анатолий Чубайс профинансировал Центр российских исследований в Тель-Авиве

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Анатолий Чубайс

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований на факультете социальных наук Тель-Авивского университета, говорится в официальном заявлении образовательного учреждения. ЦРС будет заниматься новейшей историей России, следует из сообщения.

ЦРС намерен заняться новейшей историей России, включая экономическую, политическую, социальную и культурную составляющие. ЦРС будет изучать период с 1991-го, когда распался СССР, <...> до наших дней, — отметили представители университета.

Чубайс указан организатором группы спонсоров в рамках проекта. В центре планируют комплексно изучать возможное будущее РФ, принимая в расчет анализ событий недавнего прошлого. Среди приглашенных специалистов числятся публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (внесены Минюстом РФ в список иноагентов).

Анатолий Чубайс весной 2022 года покинул пост спецпредставителя президента РФ, после чего вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой, уехал из страны. СМИ неоднократно публиковали снимки супружеской четы из Израиля. После того как бизнесмена с супругой заметили в отделении МВД Израиля, появились сообщения о том, что он мог получить гражданство страны.