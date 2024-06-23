Стало известно о новой атаке на судно в Красном море У берегов Йемена неустановленные силы обстреляли коммерческое судно

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В 65 морских милях к западу от йеменского города Ходейда было атаковано коммерческое судно, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Об этом сообщил капитан проходившего мимо корабля.

Власти начали расследование случившегося. Уже известно, что в корму судна было два попадания, и на поверхности воды видны нефтяные пятна. Экипаж эвакуировали военные моряки. Само судно оставили в море без освещения. Других подробностей инцидента пока нет.

Ранее представитель шиитской организации «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о том, что йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» результативно атаковали четыре коммерческих судна в израильском порту Хайфа. Он пообещал, что совместные операции двух военных сил продолжатся.

При этом в Пентагоне опровергли информацию об успешной ракетной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower. В Минобороны США рассказали, что авианосец уже находится в Средиземном море. Его место займет корабль Theodore Roosevelt.

В середине июня сообщалось о нападении хуситов на американский эсминец и два коммерческих судна в Красном и Аравийском морях. По военному кораблю США ударили баллистическими ракетами, по двум танкерам — противокорабельной ракетой и беспилотниками.