«Вакуум мы оставить не можем»: президент Израиля раскрыл планы на Газу Герцог: Израиль намерен сохранить «мощные силы» в секторе Газа

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Ицхак Герцог

Израиль намерен сохранить военное присутствие в секторе Газа для предотвращения атак оттуда в будущем, заявил Financial Times президент страны Ицхак Герцог. По его словам, Тель-Авив не может оставить «вакуум» на территории палестинского анклава.

В том случае, если мы отведем свои войска, кто придет к власти в Газе? Вакуум мы оставить не можем. В настоящее время мы должны подумать о том, каким будет механизм. У нас есть несколько идей по этому поводу, — сказал Герцог.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что необходимо формировать конкретный план по прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства. Политик подчеркнул, что сейчас для единства палестинского народа как раз есть «историческая возможность».

Также он указал на то, что израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против сектора Газа, где велась «систематическая война еще до 7 октября», то есть до атаки ХАМАС на Израиль и начала резкой эскалации напряженности в секторе. Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств», и для этого сектор Газа систематически выталкивали из общих палестинских рамок, отметил министр.