Стало известно о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Пресс-служба ЦАХАЛ: армия обороны ликвидировала члена политбюро ХАМАС Абу Маамру

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала члена политбюро ХАМАС Закарию Абу Маамру, сообщает пресс-служба ВС Израиля в своем Telegram-канале. Отмечается, что он являлся руководителем управления по внутренним связям в палестинской группировке.

Этой ночью самолет Армии обороны Израиля нанес удар по Закарии Абу Маамру, который являлся высокопоставленным членом политбюро террористической организации ХАМАС и был руководителем ее управления по внутренним связям, — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что Абу Маамра координировал террористические группировки из Газы, являлся доверенным лицом руководителя ХАМАС Яхьи Синвара, а также «подстрекал против Израиля и ставил под угрозу мирное население Израиля».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала, он был убит ударом израильской авиации. Абу Шамала руководил рядом операций, направленных против израильского гражданского населения, пояснили в ЦАХАЛ.

До этого издание Al-Arabiya со ссылкой на заявление представителей радикальных палестинских группировок сообщило, что пятеро израильских военных были захвачены в ходе рейда, проведенного палестинскими военными на территории Израиля близ сектора Газа. Бойцы ХАМАС взяли в плен бригадного генерала Армии обороны Израиля Нимрода Алони 7 октября. По данным израильских ресурсов, Алони застали прямо в постели.