Стало известно о кораблекрушении у берегов Йемена ВМС Британии: загоревшееся после атаки у берегов Йемена торговое судно тонет

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Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идет ко дну, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. Отмечается, что экипаж был эвакуирован.

UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск. — NEWS.ru) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля. Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет, — говорится в сообщении на сайте управления.

После того как неподалеку от берегов Йемена было совершено нападение на британский танкер, UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья контролируют йеменские хуситы.

До этого хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. По словам представителя движения «Ансар Аллах» Яхьи Сариа, также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Он подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.

Британское Минобороны 9 июня заявило, что информация, распространенная движением «Ансар Аллах», об ударе по эсминцу HMS Diamond ВМС Великобритании не соответствует действительности. До этого хуситы заявили об успешной атаке корабля в Красном море.