Стало известно о готовности ХАМАС продлить режим прекращения огня AFP: движение ХАМАС выразило готовность продлить режим прекращения огня

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность продлить режим прекращения огня и подписать соответствующее соглашение с Израилем, сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на собственные источники. По его данным, этот режим может быть продлен еще на четыре дня.

ХАМАС может освободить израильских заложников, которых оно и другие организации удерживают [в секторе Газа], в течение этого срока в рамках действующего соглашения о перемирии и на тех же условиях, — говорится в сообщении.

Члены движения неоднократно заявляли о желании продлить действующее перемирие, чтобы «остановить агрессию раз и навсегда», заявил ранее представитель политбюро ХАМАС Гази Хамад, отметивший, что палестины используют все имеющиеся у них козыри для достижения своих целей. Движение поддерживает связи с Катаром и Египтом, чтобы заключить всеобъемлющее или частичное соглашение о перемирии, подытожил он.

Правительство Израиля достигло соглашения о временном перемирии с движением ХАМАС 22 ноября, посредником на переговорах выступал Катар. Стороны договорились прекратить боевые действия на четыре дня для обмена заложников и арестованных. Перемирие начало действовать утром 24 ноября, при этом во вторник, 28 ноября, его продлили еще на два дня.