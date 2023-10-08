Стало известно о гибели командира элитного подразделения армии Израиля Командир элитного формирования ЦАХАЛ «Призрак» Леви погиб в боях с ХАМАС

Фото: Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Командир элитного подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Призрак» Рой Леви погиб в ходе боев с бойцами группировки ХАМАС на юге страны, сообщает газета Times of Israel. Отмечается, что его формирование первым вступило в бой в общине Рейм.

Глава элитного многомерного подразделения, также известного как подразделение «Призрак», полковник Рой Леви был убит вчера, когда его силы сражались с террористами ХАМАС в южной общине Рейм, — говорится в сообщении.

Ранее радикалы палестинского движения ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также нанесли ракетные удары по центральному и южному районам Израиля. В ходе начавшейся операции израильской армии удалось вернуть контроль над большей частью захваченных поселений.

В то же время бойцы исламистской группировки ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, где развернулись ожесточенные бои. Военное руководство Израиля направило в этот район не менее 12 танков.

Позднее представитель Армии обороны Израиля обвинил ХАМАС в совершении военных преступлений, за которые палестинским радикалам придется отвечать. В то же время он признал, что противостояние с ХАМАС будет сложным и Израиль ждут тяжелые дни.