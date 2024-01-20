Стало известно о гибели иранского военного при ударе Израиля по Дамаску Reuters: при ударе Израиля по зданию в Дамаске погиб член КСИР

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погиб в результате удара Израиля по сирийской столице Дамаску, передает Reuters со ссылкой на источник. Атака была совершена по многоэтажному зданию, в котором находился иранский военный.

В результате удара Израиля по столице Сирии Дамаску в субботу погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения, — цитирует собеседника агентство.

По данным Reuters, в этом доме располагались иранские советники, поддерживающие политику президента Сирии Башара Асада. Здание после удара полностью разрушено.

Утром в субботу, 20 января, сирийские СМИ сообщили, что по одному из жилых домов в столичном районе Аль-Мезза был нанесен удар, в городе были слышны взрывы. Отмечалось, что атаку мог организовать Израиль.

В конце прошлого года в результате удара израильских войск по Дамаску погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави. По зданию, где он находился, было выпущено три ракеты. Мусави был близким соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в результате ракетной атаки США в Ираке.

Ранее КСИР сообщил о гибели двух своих советников во время ракетной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Дамаск. Погибшие выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии.