Стало известно о договоренностях ХАМАС и Израиля по перемирию и заложникам Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия и обмене заложников

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению о сроках предполагаемого перемирия в секторе Газа и схеме обмена заложников на палестинских заключенных, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в силовых структурах Египта. Ранее сообщалось, что стороны конфликта 3 марта могут прибыть в Каир на переговоры.

Для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы, — указал собеседник канала.

Между тем член политбюро палестинского движения Бассем Наим сообщил ТАСС, что представители ХАМАС пока не располагают информацией о национальности 70 погибших заложников. Перед этим представитель боевого крыла движения Убу Убайда заявил, что 70 человек, удерживаемых радикальной группировкой в заложниках в секторе Газа, погибли в результате атак израильской армии.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство движения уверено в способности России сыграть решающую роль в разрешении палестино-израильского конфликта. По его словам, в ХАМАС хотят, чтобы Москва стала главным игроком в противовес США и Израилю. Марзук выразил уверенность, что участие РФ в процессе деэскалации поможет положить конец катастрофической обстановке в регионе.