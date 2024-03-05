Стало известно о договоренности Израиля и ХАМАС ЕFE: Израиль и ХАМАС согласовали основные пункты перемирия на 40 дней

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Власти Израиля и палестинская группировка ХАМАС согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками, сообщает испанское агентство EFE. Отмечается, что стороны договорились ввести перемирие сроком на 40 дней.

По данным агентства, в течение 40 дней40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, должны отпустить. В обмен ХАМАС рассчитывает на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных.

Ранее в Минздраве палестинского анклава сообщили, что с 7 октября 2023 года, когда началась военная операция Израиля, в секторе Газа погибли более 30,2 тысячи палестинцев, еще более 71 тысячи жителей региона получили ранения.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.