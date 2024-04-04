Стало известно о девяти погибших россиянах в составе ЦАХАЛ в Газе Посольство Израиля: у девяти погибших в Газе военных ЦАХАЛ было гражданство РФ

В посольстве Израиля сообщили, что за время последнего обострения палестино-израильского конфликта в числе военных ЦАХАЛ было девять погибших граждан России. По словам сотрудников консульства, которые приводит ТАСС, в израильской армии много людей с двойным гражданством.

Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ, — заявили в посольстве.

Также в посольстве отметили, что россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях и призываются «тысячами».

Ранее газета Israelinfo распространила опасения действующих и бывших официальных лиц США, что авиаудар Израиля по иранскому консульству в Сирии может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары по государству и американским силам. Некоторые из них считают, что атака может состояться в ближайшие 48 часов.

Также сообщалось, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления с осуждением авиаудара Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, инициатива является еще одной возможностью проверить намерения Запада.