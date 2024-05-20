Стало известно, на каком вертолете разбился президент Ирана Tasnim: президент Ирана Раиси летел на американском вертолете Bell 212

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян летели на вертолете Bell 212, сообщило агентство Tasnim. Именно это судно, произведенное в США, разбилось на северо-западе Ирана неподалеку от границы с Азербайджаном.

По информации СМИ, оно могло перевозить на борту до 14 человек. При этом машина развивала крейсерскую скорость до 190 км/ч.

Ранее стало известно, что Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Агентство Mehr написало, что политик выполнял свой долг перед народом страны, и ради него принял «мученическую смерть». Кроме него и министра иностранных дел на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

До этого выяснилось, что президент Ирана планировал посетить Армению 19 мая, но визит был отложен в последний момент. Источник СМИ уточнил, что Раиси должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории страны. Политолог Алексей Макаркин предположил, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики.