Президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян летели на вертолете Bell 212, сообщило агентство Tasnim. Именно это судно, произведенное в США, разбилось на северо-западе Ирана неподалеку от границы с Азербайджаном.

По информации СМИ, оно могло перевозить на борту до 14 человек. При этом машина развивала крейсерскую скорость до 190 км/ч.

Ранее стало известно, что Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Агентство Mehr написало, что политик выполнял свой долг перед народом страны, и ради него принял «мученическую смерть». Кроме него и министра иностранных дел на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

До этого выяснилось, что президент Ирана планировал посетить Армению 19 мая, но визит был отложен в последний момент. Источник СМИ уточнил, что Раиси должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории страны. Политолог Алексей Макаркин предположил, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики.

20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году

Фото: Public domain/khabarfoori.com/wikipedia

20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году

Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны

Фото: public domain/ raisi.ir/page/biography/wikipedia

Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны

Ибрахим Раиси, 2007 год

Фото: CC BY 4.0/Khamenei.ir/wikipedia

Ибрахим Раиси, 2007 год

Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси и Владимир Путин

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Владимир Путин

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган

Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин

Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г.

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г.

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024

Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году