Президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян летели на вертолете Bell 212, сообщило агентство Tasnim. Именно это судно, произведенное в США, разбилось на северо-западе Ирана неподалеку от границы с Азербайджаном.
По информации СМИ, оно могло перевозить на борту до 14 человек. При этом машина развивала крейсерскую скорость до 190 км/ч.
Ранее стало известно, что Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Агентство Mehr написало, что политик выполнял свой долг перед народом страны, и ради него принял «мученическую смерть». Кроме него и министра иностранных дел на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.
До этого выяснилось, что президент Ирана планировал посетить Армению 19 мая, но визит был отложен в последний момент. Источник СМИ уточнил, что Раиси должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории страны. Политолог Алексей Макаркин предположил, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики.
Фото: Public domain/khabarfoori.com/wikipedia
20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году
Фото: Public domain/khabarfoori.com/wikipedia
20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году
Фото: public domain/ raisi.ir/page/biography/wikipedia
Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны
Фото: public domain/ raisi.ir/page/biography/wikipedia