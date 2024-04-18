Стало известно, на что направлены новые санкции Запада против Ирана AP: США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана

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Власти США и Великобритании объявили о введении нового пакета санкций в отношении Ирана, опасаясь, что его действия могут привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке, передает Associated Press. Отмечается, что под ограничения попали 16 человек, а также две иранские компании, которые производят двигатели для БПЛА.

Мы продолжим использовать наши санкционные полномочия для противодействия Ирану дальнейшими действиями в предстоящие дни и недели, — указано в заявлении Минфина США.

Уточняется, что Великобритания планирует усилить давление на военные организации Ирана и лиц, связанных с ними. Также одним из векторов санкций станут попытки ограничить работу предприятий по производству дронов и ракет. Издание отмечает, что данная стратегия обусловлена деталями атаки Ирана на Израиль, в которой применялось большое количество ракет и БПЛА.

Издание также указывает на противоречия в переговорах: Израиль хочет нанести ответный удар, в то время как мировые лидеры опасаются, что это приведет к еще большему конфликту. Санкции же, по мнению США и Великобритании, могут помочь снизить потенциал эскалации.

Ранее издание Haaretz сообщило, что США могли разрешить проведение израильской военной операции в городе Рафахе в секторе Газа в обмен на отказ Израиля от масштабного ответа на иранские удары. До последнего времени американские власти выступали против операции в городе.