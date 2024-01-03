Израиль тайно обсуждает «добровольную миграцию» жителей Газы в Конго и ряд других стран, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Также отмечается, что некоторые израильские министры рекламируют Саудовскую Аравию, где палестинцы смогут работать на стройках.
В Конго, по данным издания, уже согласились принять мигрантов, хотя в ООН заявили, что руководство этой африканской страны фактически станет пособником преступления, так как насильственное перемещение населения сектора Газа является актом геноцида, особенно с учетом большого количества детей.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.
До этого вице-президент страны Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявила, что США исключают вариант принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона. Она подчеркнула, что движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа.