Стало известно, куда Израиль готов отправить палестинцев The Times of Israel: Израиль ведет переговоры о миграции палестинцев в Конго

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль тайно обсуждает «добровольную миграцию» жителей Газы в Конго и ряд других стран, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Также отмечается, что некоторые израильские министры рекламируют Саудовскую Аравию, где палестинцы смогут работать на стройках.

В Конго, по данным издания, уже согласились принять мигрантов, хотя в ООН заявили, что руководство этой африканской страны фактически станет пособником преступления, так как насильственное перемещение населения сектора Газа является актом геноцида, особенно с учетом большого количества детей.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.

До этого вице-президент страны Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявила, что США исключают вариант принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона. Она подчеркнула, что движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа.