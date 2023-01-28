Стало известно, кто устроил новую стрельбу в Иерусалиме JP: cтрельбу у города Давида в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская полиция

Стрельбу у города Давида в Иерусалиме около археологических раскопок устроил 13-летний подросток, передает The Jerusalem Post. По сведениям полиции, стрелок сейчас госпитализирован.

Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут. В настоящее время полиция устанавливает личность стрелка. Правоохранительные органы в этом районе ведут обыски, пытаясь выяснить, оказывали ли кто подозреваемому какую-либо помощь, — сообщили в полиции.

28 января два человека получили ранения в результате нападения на археологические раскопки в Иерусалиме, сообщали в The Jerusalem Post. Это стало вторым нападением в городе за последние 24 часа. По сведениям портала, стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на археологическую площадку. Отмечалось, что полиция позже обезвредила нападавшего.

Вечером 27 января теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

Представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем заявил, что теракт стал «реакцией» на израильский рейд в Дженине. Он также подчеркнул, что «борьба против оккупации продолжается».