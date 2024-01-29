Стало известно, кто причастен к атаке на военбазу США в Иордании WP: «Исламское сопротивление Ирака» взяло ответственность за удар по базе США

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за атаку беспилотника на военную базу Вооруженных сил США на границе Иордании и Сирии, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в руководстве группировки. Издание отмечает, что организация связана с движениями «Катаиб Хезболла», «Хезболла Ан-Нуджаба» и другими проиранскими группировками.

Как мы уже говорили, если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями, и нас не волнуют угрозы США ответить, мы знаем, в каком направлении двигаться, и мученическая смерть для нас награда, — сказал представитель движения.

Постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на военную базу Вооруженных сил США на границе Иордании и Сирии. Иравани отметил, что конфликт идет между США и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия. По его словам, поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, передает пресс-служба ведомства.