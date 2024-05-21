Стало известно, кто представит Иран на встрече глав МИД ШОС после крушения Иран на встрече глав МИД стран ШОС в Астане представит замглавы ведомства Сафари

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мехди Сафари

Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари представит Тегеран на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане после гибели министра Хосейна Амира Абдоллахияна в авиакатастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на программу мероприятия. Встреча начнется с минуты на минуту.

Отмечается, что в гостиницу, где пройдет заседание, уже прибывают члены иностранных делегаций. Также на саммите собираются казахстанские и зарубежные журналисты.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана. Кроме Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.

Генеральный штаб ВС Ирана распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения вертолета. Отмечается, что соответствующее распоряжение дал начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В состав комиссии, которую возглавит генерал-майор Али Абдаллахи, войдут военные и технические эксперты.