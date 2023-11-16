Стало известно, кто ответственен за атаку на КПП под Иерусалимом ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку на КПП под Иерусалимом

Фото: Israel Police

Военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило в Telegram-канале о своей причастности к атаке на контрольно-пропускной пункт под Иерусалимом. В результате нападения пострадали семь человек.

Отделение «Бригады аль-Кассама» на Западном берегу объявляет о своей ответственности за операцию с нападением сегодня утром на контрольно-пропускной пункт «Ан-Нафак» к югу от Иерусалима, — говорится в сообщении.

Ранее израильская полиция заявила о нейтрализации троих нападавших на КПП под Иерусалимом. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Полиция отмечает, что дорога на месте происшествия была закрыта для движения транспорта. Туда также прибыл командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман для обсуждения ситуации с командирами сил безопасности.

До этого политолог Саймон Ципис заявил, что в случае создания независимого Государства Палестина не исключены переговоры по поводу границ Иерусалима. Он отметил, что речь идет о создании двух государств для двух народов со столицей в одном городе — Западном Иерусалиме и Восточном Иерусалиме. Эксперт подчеркнул, что созданию независимой Палестины мешает группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. По его словам, необходимо вести переговоры с ХАМАС.