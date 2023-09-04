Стало известно, какую инициативу по Украине Эрдоган обсудит с Путиным Milliyet: Эрдоган заявит о готовности Анкары выступить посредником по Украине

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, 4 сентября, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует заявить о готовности Анкары выступить посредником по Украине, сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники. Такое посредничество, в частности, будет включать в себя организацию прямых переговоров между РФ и Украиной.

Президент Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что во время переговоров Эрдоган подчеркнет важность активизации зерновой сделки для продовольственной безопасности в мире.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября в середине дня. До этого турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября в Сочи.

Предполагается, что основными темами для обсуждения станут возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры.