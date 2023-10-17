Стало известно, как война в Израиле повлияет на выборы президента США Эксперт Давыдов: война в Израиле отразится на президентской кампании в США

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Республиканцы в США могут использовать конфликт между Израилем и Палестиной в предвыборной кампании во время президентских выборов 2024 года, обвиняя демократов в неспособности защитить израильский народ, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. По его словам, в сложившейся обстановке американский президент Джо Байден будет вынужден действовать очень осторожно для минимизации рисков.

Республиканцы могут использовать нынешний конфликт вокруг сектора Газа в своей предвыборной кампании, обвиняя демократов в неспособности защитить Израиль. В наступающем электоральном периоде Байден будет стремиться минимизировать угрозы для своей предвыборной кампании, которые несет с собой конфликт на Ближнем Востоке. При этом на настроениях избирателя будет отражаться то, как будет решаться гуманитарная ситуация на палестинских территориях, это очень серьезная и сложная проблема, — заявил эксперт.

Давыдов подчеркнул, что поддержка Израиля в большей степени основана на внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Он добавил, что там проживают 6,5–7 млн граждан еврейского происхождения и несколько десятков миллионов протестантов-евангелистов, придерживающихся религиозных взглядов, которые связаны с Израилем.

Это влиятельные электоральные группы. Социальный фактор, именно внутриполитический, играет значимую роль в поведении администрации Байдена. Симпатизирующая Израилю часть американцев, особенно те, кто придерживается религиозных убеждений, преимущественно поддерживает Республиканскую партию, — объяснил специалист.

Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что решение Байдена посетить Израиль несет угрозу его безопасности. По их мнению, поездка на фоне палестино-израильского конфликта может обернуться для Белого дома большими трудностями и физическими рисками.