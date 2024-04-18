Стало известно, как США заставили Израиль ограничить ответ на атаку Ирана Haaretz: США разрешили операцию в Рафахе в обмен на ограниченный ответ Ирану

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США могли разрешить проведение израильской военной операции в городе Рафах в секторе Газа в обмен на отказ Израиля от масштабного ответа на иранские удары, сообщило издание Haaretz со ссылкой на египетский источник. До последнего времени американские власти выступали против операции в городе.

В ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске, Тегеран нанес по израильской территории массированные удары с помощью дронов и ракет. Теперь власти США требуют от Израиля «ограниченного» ответа Ирану. Взамен Вашингтон готов дать согласие на операцию Израиля против движения ХАМАС в городе Рафах. По данным издания, в Иерусалиме могли согласиться с таким «обменом».

Ранее стало известно, что командование иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) выводит часть офицеров из Сирии из-за угрозы нанесения удара со стороны Израиля. Но Иран не стал выводить всех военнослужащих с территории страны, в Сирии останутся офицеры среднего звена.

Источники The Wall Street Journal отмечают, что командование КСИР переместит офицеров среднего звена в другие места дислокации из соображений безопасности. Военнослужащие корпуса перемещаются ночью, когда удары израильских войск наиболее вероятны. Помимо Ирана аналогичные меры также принимает и ливанское движение «Хезболла», чьи офицеры также присутствуют в Сирии.