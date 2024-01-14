Стало известно, как повлияли на хуситов удары США и Великобритании NYT: удары по Йемену снизили военный потенциал хуситов менее чем на треть

Фото: U.S. Navy/Carmichael Yepez

Удары, нанесенные западной коалицией во главе с США и Великобританией по объектам хуситских мятежников в Йемене, привели к сокращению их наступательного потенциала примерно на 30%, сообщает The New York Times, ссылаясь на представителей американской администрации. По информации издания, всего было произведено более чем 60 удачных ударов по целям, включая объекты для хранения и запуска ракет и беспилотников с использованием более 150 высокоточных боеприпасов.

Несмотря на это, лишь от 20% до 30% наступательной способности хуситов было повреждено или уничтожено. Газета отмечает, что основная часть вооружения мятежников размещена на подвижных платформах и легко перемещается или скрывается.

Кроме того, службы разведки столкнулись с трудностями. В частности, возникли сложности при выявлении целей из-за отсутствия выделенных ресурсов для поиска местонахождения командных центров, а также складов и производственных объектов, связанных с хуситскими беспилотниками и боеприпасами.

Ранее СМИ раскрыли, что Байден начал разрабатывать стратегию операции против хуситов в Йемене еще 1 января. По их данным, глава Белого дома приказал своей команде в первый день нового года «ускорить усилия по осуждению атак хуситов в ООН» и продолжить формирование «коалиции для защиты судоходства».