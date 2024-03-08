Стало известно, как Нидерланды будут бороться с атаками хуситов Нидерланды направят фрегат Ms. Tromp в Красное море для защиты судов от хуситов

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Министерство обороны Нидерландов объявило о намерении направить в Красное море фрегат Zr. Ms. Tromp, чтобы обеспечить защиту коммерческих судов на фоне атак хуситов. В ведомстве уточнили, что военный корабль приступит к своей миссии с конца марта.

Нидерланды отправляют Zr. Ms. Tromp в Красное море. Фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов, — сообщает пресс-служба министерства.

Также отмечается, что фрегат выйдет из порта 9 марта, его миссия продлится около 25 дней, а главной его задачей станет противодействие воздушным угрозам. В оборонном ведомстве не исключили, что следующая задача боевого корабля в этом же районе может продлиться с конца апреля по август.

Ранее в Египте заявили о потере 50% доходов от Суэцкого канала из-за резкого снижения трафика через него. Поставщики отказываются от этого маршрута на фоне регулярных атак на корабли. Такая ситуация привела к скачкам цен на сами рейсы и страховку, а также на стоимость нефти.

До этого в Великобритании сообщили о новой атаке на судно в 50 морских милях к юго-востоку от города Аден в Йемене. Детали происшествия не уточняются, другим кораблям рекомендовано избегать этого участка.