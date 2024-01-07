Стало известно, как Израиль осложнил освобождение заложников одним шагом Axios: убийство главаря ХАМАС осложнило освобождение заложников

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Процесс освобождения заложников оказался затруднен после убийства Израилем заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщает портал Axios. По его информации, это признал премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани на встрече с семьями удерживаемых граждан. Он заявил, что после убийства в Бейруте «разговаривать с ХАМАС стало еще сложнее».

Вместе с тем он заверил семьи заложников, что Катар не оставит попыток заключить новые сделки. По словам премьера, страна намерена добиваться освобождения людей в обмен на приостановку боевых действий.

Мы используем все возможные каналы и тесно сотрудничаем с нашими коллегами в США и Израиле. <...> Но Катар лишь посредник, он не контролирует ХАМАС, — заявил анонимный катарский чиновник.

Он указал, что сохранять каналы связи с ХАМАС сложно и по другим причинам. Одна из них — усиливающиеся бомбардировки сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковала Южный Бейрут при помощи беспилотника. После этого ХАМАС прекратило любые переговоры об обмене заложниками и мирном соглашении. По данным источников, один из ключевых вопросов, который может повлиять на дальнейшие переговоры, — будет ли Израиль рассматривать убийство аль-Арури как свое достижение.