Стало известно имя еще одной погибшей в Израиле россиянки

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Установлена личность еще одной жертвы нападения ХАМАС с российским гражданством на фестивале электронной музыки Supernova, сообщает РЕН ТВ. Погибшей оказалась Маргарита Гусак, которая более десяти лет проживала в Израиле. Отмечается, что ее смерть подтвердила лучшая подруга.

Напомним, 10 октября стала известна личность первого погибшего россиянина. В ходе нападения ХАМАС скончался 47-летний уроженец Калининградской области Денис Беленький. Он родился в городе Балтийске. Мужчина жил в Израиле с 1992 года, имел двойное гражданство. Как сказано в релизе МВД Израиля, Беленький служил сержантом в городском патруле города Сдерот. Он погиб 8 октября в ходе боестолкновения с бойцами ХАМАС. У него остались жена и трое детей.

11 октября стало известно, что на фестивале Nature Party в Израиле умер уроженец Златоуста 34-летний Давид Лысцов, который был охранником на мероприятии. Он репатриировался еще в 14 лет. Сестра погибшего рассказала, что, когда на фестивале началась атака ХАМАС, Давид вместе с коллегами пытался уехать.

12 октября появилась информация о гибели в Израиле 20-летнего Дмитрия Решетникова из Волгограда. Он уехал туда жить и учиться после восьмого класса. В начале боевых действий Решетников был на военной базе на юге Израиля. После нападения там было много убитых, но тело россиянина не могли найти четыре дня. У него осталась девушка-военнослужащая. Ему оставалось провести в армии еще полгода. Мужчину будут хоронить в Израиле.