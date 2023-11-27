Стало известно, есть ли жертвы среди россиян в секторе Газа Представительство РФ: россиян среди жертв боевых действий в Газе нет

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Данных о жертвах боевых действий в секторе Газа среди граждан России не поступало, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Она также добавила, что в Рамалле пока обстановка спокойная.

Нет [жертв], — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без помощи никого из соотечественников в секторе Газа. По ее словам, большинство записавшихся на эвакуацию граждан уже вывезены из анклава, но установлен контакт еще с десятками человек, которые до недавнего момента не могли заявить о себе из-за отключения электричества и блокировки связи. Эвакуационные мероприятия в Газе не завершены, подчеркнула дипломат. Работа в этом направлении продолжается.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на главу Минздрава Палестины сообщал, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября в секторе Газа погибли 16 тысяч палестинцев. Число пострадавших достигло 35 тысяч человек. Кроме того, с 7 октября по 16 ноября было повреждено около 300 образовательных учреждений и свыше 222 тысяч жилых домов. По данным канала, из 35 госпиталей в секторе Газа работают лишь девять.