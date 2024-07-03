Стало известно, есть ли россияне среди жертв ДТП в Турции Baza: никто из россиян не погиб в результате ДТП с автобусом в Турции

Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

По предварительным данным, россиян среди погибших в аварии в Турции нет, сообщает Telegram-канал Baza. Предварительно известно о 16 туристах из России, которые получили травмы в результате ДТП.



Отмечается, что всего в автобусе находились около 20 человек. Среди них было несколько детей. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы для оказания медпомощи.

По данным РИА Новости, все 20 человек доставлены в больницы после ДТП. В АТОР подтвердили, что жертв нет.

Пассажирский автобус, который перевозил туристов из России и Белоруссии, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. По предварительным данным, автобус вез туристов из отелей в аэропорт Антальи. По пути машина врезалась в бетонный столб по непонятной причине. В результате у авто уничтожена полностью половина кузова. Есть версия, что водитель автобуса погиб.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места аварии с российскими и белорусскими туристами в Турции. По информации канала, пострадали 16 россиян и четыре белоруса.

До этого сообщалось, что в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». По данным местных СМИ, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.