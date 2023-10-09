Стало известно, что один из лидеров ХАМАС мертв ЦАХАЛ: лидер ХАМАС Синвар мертв

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Яхья Синвар

Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар мертв, сообщает The Times Of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари. В ходе пресс-конференции он заявил, что руководство ХАМАС и все активы движения уязвимы и обречены.

Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв. Военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы уязвимы и обречены, — сказал Хагари.

Также пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о задержании 29 бойцов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что в ходе задержания у них было изъято оружие.

Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в субботу, 7 октября, когда бойцы ХАМАС нанесли ракетный удар по центральным и южным районам Израиля. В ответ командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи».

Позднее правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает официальное объявление военного положения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на этом фоне пообещал, что бойцы ХАМАС заплатят цену, «которой раньше не знали». Как утверждает The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, в Вашингтоне ожидают, что израильские войска войдут в сектор Газа уже в ближайшие дни.

В ХАМАС при этом заявили, что не видят перспектив перемирия, так как «оккупация со стороны Израиля находится в разгаре своей агрессии».