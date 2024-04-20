СМИ узнали, что Израиль 19 апреля ударил по Ирану баллистическими ракетами NBC News: Израиль 19 апреля ударил по Ирану баллистическими ракетами

Фото: Gideon Markowicz/JINI/XinHua/Global Look Press

Информированные источники сообщили телеканалу NBC News, что Израиль 19 апреля нанес по иранской авиабазе три удара баллистическим ракетами. Причем США заявили министрам иностранных дел «Большой семерки», что сведения о вылете беспилотников Израиля на территорию Ирана они получили «в последнюю минуту».

При этом израильские официальные лица отвергли сообщения об атаке ЦАХАЛ по цели, расположенной недалеко от Багдада. Части ракеты, найденной в Ираке, были связаны с нападением на Иран. Они утверждают, что речь идет о ступени, отделившейся во время полета. Тем более, что взрыва не было. Части ракеты были найдены возле Латифии, к юго-западу от иракской столицы. Судя по сообщениям с места, это была ракета класса «воздух — земля».

Как заявлял телеканалу NBC осведомленный источник, Израиль нанес ограниченный военный удар по Ирану и сейчас оценивает его эффективность и нанесенный ущерб. Инсайдер утверждает, что системы ПВО были задействованы в нескольких провинциях. В частности, на ядерных объектах в Исфахане, в центральном Иране. Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его спросили об ударе по Ирану, заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в каких-либо наступательных операциях.

После работы ПВО в иранском городе Исфахан не зафиксирован ущерб объектам на земле, рассказывали иранские военные. Израиль нанес удар по Ирану после произошедшей в минувшие выходные иранской атаки. По данным агентства Fars, 19 апреля взрывы были слышны в городе Кехджаваристан, недалеко от военной базы. Известно, что серия из трех взрывов произошла в городе в центральном районе страны.