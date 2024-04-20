Информированные источники сообщили телеканалу NBC News, что Израиль 19 апреля нанес по иранской авиабазе три удара баллистическим ракетами. Причем США заявили министрам иностранных дел «Большой семерки», что сведения о вылете беспилотников Израиля на территорию Ирана они получили «в последнюю минуту».
При этом израильские официальные лица отвергли сообщения об атаке ЦАХАЛ по цели, расположенной недалеко от Багдада. Части ракеты, найденной в Ираке, были связаны с нападением на Иран. Они утверждают, что речь идет о ступени, отделившейся во время полета. Тем более, что взрыва не было. Части ракеты были найдены возле Латифии, к юго-западу от иракской столицы. Судя по сообщениям с места, это была ракета класса «воздух — земля».
Как заявлял телеканалу NBC осведомленный источник, Израиль нанес ограниченный военный удар по Ирану и сейчас оценивает его эффективность и нанесенный ущерб. Инсайдер утверждает, что системы ПВО были задействованы в нескольких провинциях. В частности, на ядерных объектах в Исфахане, в центральном Иране. Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его спросили об ударе по Ирану, заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в каких-либо наступательных операциях.
После работы ПВО в иранском городе Исфахан не зафиксирован ущерб объектам на земле, рассказывали иранские военные. Израиль нанес удар по Ирану после произошедшей в минувшие выходные иранской атаки. По данным агентства Fars, 19 апреля взрывы были слышны в городе Кехджаваристан, недалеко от военной базы. Известно, что серия из трех взрывов произошла в городе в центральном районе страны.