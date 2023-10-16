Названо число заложников в плену у ХАМАС Times of Israel: ХАМАС захватило почти 200 заложников

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

В плену у бойцов палестинского движения ХАМАС находятся 199 заложников, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, которые приводит The Times of Israel, среди заложников много детей, женщин и стариков.

Военные [Израиля] уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа, — заявил Хагари.

Он добавил, что у ЦАХАЛ есть информация о том, где находятся пленные, однако военные не станут совершать нападение, которое поставит под угрозу жизни гражданских.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ХАМАС может освободить взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировки Газы. По данным издания, США и Катар стремятся завершить подготовку соглашения по освобождению пленных.

До этого палестинцы угрожали казнить взятых в плен израильтян. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» Абу Убайда, бойцы намерены убивать по одному заложнику каждый раз, когда израильская армия будет наносить удары по инфраструктуре на территории анклава без предупреждения. Убайда также пообещал, что расправы будут транслировать в видеоформате.