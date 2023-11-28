Стало известно число погибших в секторе Газа с 7 октября Al Jazeera: более 15 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 15 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу властей анклава. Отмечается, что среди жертв числятся порядка 6150 детей и 4000 женщин.

Как отмечает Al Jazeera, жертвами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа стали в том числе 207 медработников, 26 представителей местной гражданской обороны и 70 журналистов. При этом отмечается, что более 36 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести, 75% из них — это дети и женщины. Также стало известно, что около 7000 человек числятся пропавшими без вести, среди них — 4700 детей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четверо палестинцев получили ранения в результате нападения ЦАХАЛ на лагерь беженцев Дейше на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что были также атакованы еще два лагеря — Бейт-Фурик и Дейр-Аммар.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа ЦАХАЛ возобновит бои с увеличенной интенсивностью. По его словам, армия при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава. Галант также отметил, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков». Однако тем же самым занимается и противник — движение ХАМАС. Министр предупредил солдат, что после перерыва они столкнутся «с чем-то более подготовленным».