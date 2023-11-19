Стало известно число нуждающихся в срочной эвакуации из больницы в Газе ООН: из больницы «Аль-Шифа» нужно срочно эвакуировать 291 пациента

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Оперативный план эвакуации пациентов и персонала готовится из больницы «Аль-Шифа», сообщила пресс-служба ООН. В медучреждении находятся 291 пациент и 25 сотрудников, у которых уже нет возможности оказывать помощь. У них нет ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива, а запасы медикаментов исчерпаны, написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter (Х).

Остаются 25 медицинских работников и 291 пациент, при этом за последние два-три дня произошло несколько смертей пациентов из-за прекращения оказания медицинских услуг, — следует из сообщения ООН.

В число пациентов входят 32 младенца в крайне критическом состоянии. Подавляющее большинство пациентов являются жертвами военных ранений.

Планируется переместить людей из «Аль-Шифы» в южные районы сектора Газа. Операция должна пройти в ближайшее время — в срок от одних до трех суток, добавил Гебрейесус.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла манипулировать уликами, свидетельствующими о наличии складов оружия ХАМАС в больнице. Журналисты телеканала CNN сопоставили кадры, показанные на американском канале Fox News, с теми, что представила ЦАХАЛ. На съемках корреспондентам Fox News показывали сумку с двумя автоматами, в то время как на израильской записи видно лишь один автомат. Из этого сделали вывод, что израильские военные могли добавить оружие на определенных участках для доказательства своих утверждений.

Ранее ЦАХАЛ дала один час на эвакуацию персонала из больницы «Аль-Шифа». Пациенты медучреждения и находящиеся там беженцы должны были покинуть помещения из-за риска попасть под обстрел.