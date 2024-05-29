Стало известно, было ли крушение вертолета с Раиси диверсией Иран не подтвердил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

Фото: Ali Mohammadian Ahrabi/dpa/Global Look Press

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о диверсии на вертолете, на борту которого находился президент республики Ибрахим Раиси, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана. По данным следствия, проведенного на фрагментах разбившегося вертолета, исключено возможное наличие взрыва перед столкновением с горой. Ремонтные записи вертолета также не обнаружили никаких дефектов в его работе.

Большая часть документов, записей, связанных с обслуживанием и ремонтом разбившегося вертолета, была тщательно исследована. Никаких дефектов, которые могли бы иметь место при аварии в плане ремонта и обслуживания, не было обнаружено, — отмечается в сообщении.

23 мая жители Ирана пришли проститься с Раиси. Тело президента следовало на катафалке в мавзолей Мешхеда, когда его окружили тысячи граждан.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что не видит связи между гибелью Раиси и третьей мировой войной. Дипломат подчеркнул, что президент является вторым лицом страны, а первым — верховный лидер, который выступает как стабилизирующий фактор.