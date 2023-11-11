Стали известны подробности соглашения с ХАМАС об освобождении пленных Politico: соглашение с ХАМАС о пленных может касаться только детей и пожилых

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных с большой долей вероятности будет включать только несколько десятков детей и пожилых людей, в том числе имеющих двойное гражданство, пишет Politico со ссылкой на неназванных израильских чиновников. По словам источников, продвижению в переговорах помогло официальное оформление гуманитарных пауз на севере Газы, однако существуют нюансы, способные привести к срыву соглашения.

В сделке, скорее всего, будут участвовать всего несколько десятков пленных израильских детей и пожилых людей, среди которых есть несколько человек с двойным гражданством, включая американцев, — сказал один из собеседников издания.

Как добавляют источники издания, в настоящее время у сторон существует ряд нерешенных вопросов, которые могут легко сорвать соглашение. В частности, речь идет о том, что ХАМАС скрывает полный список пленных, удерживаемых на территории анклава.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение об освобождении пленных женщин и детей в формате 100 на 100. Эта договоренность появилась в результате многосторонних переговоров и усилий, в которых важную посредническую роль играет Катар. По данным СМИ, израильское руководство просило, чтобы число пленных в этих договоренностях было достаточно большим. Изначально фигурировали версии, чтобы произошел обмен 10–15 заложников в обмен на прекращение огня на один или несколько дней.