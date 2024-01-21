Стало известно, кого перевозили на разбившемся в Афганистане самолете РИА Новости: разбившийся в Афганистане самолет вез лежачую пациентку в Москву

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Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. На борту была лежачая пациентка. Оплатил перелет гражданин России, частный предприниматель.

Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса, — сообщил источник.

Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. В Росавиации подтверждали, что Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. На борту самолета могли находиться два пассажира и четыре члена экипажа, двое из них россияне.

Компания «Атлетик-групп», которой принадлежал пропавший в Афганистане самолет Falcon 10, не располагает достоверными данными о крушении. Руководитель организации Екатерина Агапова сообщила, что сейчас компания пытается разобраться в ситуации.