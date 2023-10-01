Стали известны организаторы взрыва в Анкаре Рабочая партия Курдистана взяла ответственность за взрыв в Анкаре

Фото: Денис Соловых/ТАСС

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре

Ответственность за взрыв в Анкаре взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, сообщает телеканал A Haber. Взрыв произошел утром 1 октября.

Около 09:30 двое террористов на легковом автомобиле <...> совершили взрыв бомбы. Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре, — передает телеканал.

У здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. Глава ведомства Али Ерликая назвал произошедшее попыткой теракта. Он уточнил, что террористов было двое. Один из них погиб во время взрыва, другого нейтрализовали силовики. В результате нападения пострадали двое полицейских.

На записи с места событий можно увидеть, что взрывное устройство сдетонировало рядом с проезжей частью и тротуаром, где шли люди. Оказавшиеся поблизости прохожие стали убегать подальше от места взрыва.

Политолог Икбаль Дюрре предположил, что к произошедшему может быть причастна Рабочая партия Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией. По его мнению, взрыв связан с предстоящими выборами местных властей. Целью теракта политолог назвал желание его организаторов показать неспособность правящей партии обеспечить безопасность даже в центре столицы.