В Ливане объявили траур по президенту Ирана Траур по президенту Ирана в Ливане продлится три дня

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати официально объявил трехдневный траур по президенту Ирана Ибрахиму Раиси, погибшему в авиакатастрофе, пишет агентство LBC со ссылкой на соответствующий указ. Все флаги над госучреждениями и муниципалитетами на эти дни приспустят.

Официальный траур в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации будет продолжаться три дня. Все флаги, поднятые над госучреждениями и муниципалитетами, будут приспущены на трое суток, а программы на радио и телевидении изменены в соответствии с печальным событием, — сказано в указе.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине. Глава государства также пожелал всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.