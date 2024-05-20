Премьер-министр Ливана Наджиб Микати официально объявил трехдневный траур по президенту Ирана Ибрахиму Раиси, погибшему в авиакатастрофе, пишет агентство LBC со ссылкой на соответствующий указ. Все флаги над госучреждениями и муниципалитетами на эти дни приспустят.

Официальный траур в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации будет продолжаться три дня. Все флаги, поднятые над госучреждениями и муниципалитетами, будут приспущены на трое суток, а программы на радио и телевидении изменены в соответствии с печальным событием, — сказано в указе.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине. Глава государства также пожелал всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.

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