Стала известна судьба немки с переломанными ногами из машины бойцов ХАМАС Пропавшая в Израиле немка Шани Лук жива и находится в больнице сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Гражданка Германии Шани Лук, считавшаяся пропавшей без вести после атаки движения ХАМАС на Израиль, находится в больнице в секторе Газа, сообщает телеканал tagesschau со ссылкой на мать пострадавшей. По ее словам, состояние девушки оценивается как тяжелое, ей необходима эвакуация.

Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации, — сообщила женщина.

В первый день конфликта в Израиле в Сети распространились кадры, на которых Шани Лук лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. В момент атаки она находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля. Впоследствии, согласно сообщениям израильских СМИ, на месте его проведения были найдены 200 тел.

Позднее мать Шани Лук записала видеообращение, на котором попросила вернуть тело, как она считала, ее мертвой дочери. На кадрах, снятых палестинцами, женщина опознала девушку по татуировкам на ногах.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что спасение заложников, взятых в плен ХАМАС, остается под вопросом. По его словам, Израиль не хочет идти на переговоры с группировкой. ХАМАС при этом может предпринять попытки принудить Израиль к обмену, добавил эксперт.